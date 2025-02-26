Трамп: Украина может забыть о членстве в НАТО
Американский президент заявил, что Украина не сможет войти в состав НАТО в рамках возможного будущего урегулирования конфликта. Это заявление прозвучало в ходе заседания кабинета министров.
«Можно забыть о НАТО. Вероятно, это и стало причиной начала конфликта», — отметил он в Белом доме, отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны Украины в будущем.
Он подчеркнул, что вопрос членства в НАТО играет ключевую роль в обсуждении мирного соглашения. Трамп считает, что именно стремление Украины вступить в этот союз послужило поводом для конфликта.
Как сообщал Life.ru, Франция и Великобритания планируют разместить военные силы под видом миротворческих не на линии огневого контакта, а в крупных городах, портах и на стратегически важных объектах, включая украинские атомные электростанции. Кроме этого западные страны готовятся направить на Украину около 100 тысяч миротворцев для восстановления её оборонительных возможностей.
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