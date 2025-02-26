Трамп: Украина может забыть о членстве в НАТО

Американский президент заявил, что Украина не сможет войти в состав НАТО в рамках возможного будущего урегулирования конфликта. Это заявление прозвучало в ходе заседания кабинета министров.

«Можно забыть о НАТО. Вероятно, это и стало причиной начала конфликта», — отметил он в Белом доме, отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны Украины в будущем.