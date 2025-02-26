Резервные войска НАТО задумали разместить в портах и атомных электростанциях на Украине

Франция и Великобритания собираются разместить военные контингенты под видом миротворцев не на линии боевого соприкосновения, а в городах, портах, украинских атомных электростанциях и других объектах инфраструктуры. Об этом узнал британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

«По словам западного чиновника, они будут развернуты не на востоке, на линии фронта, а в украинских городах, портах, атомных электростанциях и других критически важных объектах национальной инфраструктуры», — утверждают инсайдеры.