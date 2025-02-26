Резервные войска НАТО задумали разместить в портах и атомных электростанциях на Украине
Economist: Британия и Франция хотят разместить войска в портах на Украине
Порт Одессы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Kalamurza
Франция и Великобритания собираются разместить военные контингенты под видом миротворцев не на линии боевого соприкосновения, а в городах, портах, украинских атомных электростанциях и других объектах инфраструктуры. Об этом узнал британский журнал The Economist со ссылкой на источники.
«По словам западного чиновника, они будут развернуты не на востоке, на линии фронта, а в украинских городах, портах, атомных электростанциях и других критически важных объектах национальной инфраструктуры», — утверждают инсайдеры.
По оценке аналитиков журнала, такие шаги могут негативно сказаться на обороне тех стран, которые примут решение сделать это. Развёртывание британских сил на Украине может «поглотить подразделения», которые сейчас являются резервными силами НАТО, и «оставить дыры» в планах альянса, предупреждают они.
Ранее Life.ru писал, что западные страны планируют направить на территорию Украины миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР расценивают эти действия как фактическую оккупацию Украины. Позднее стало известно о предложении США направить на территорию Незалежной миротворцев из неевропейских стран.