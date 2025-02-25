Песков не нашёл, чего добавить к позиции МИД о миротворцах из НАТО на Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать высказывания американского президента относительно возможного согласия России на размещение европейских миротворцев в Украине.
«По этому поводу уже была высказана позиция министра иностранных дел России Сергея Лаврова. У меня нет ничего, что можно было бы добавить или обсудить», — заявил представитель Кремля журналистам во вторник.
Ранее Life.ru писал, что западные страны планируют направить на территорию Украины миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР расценивают эти действия как фактическую оккупацию Украины.
Life.ru