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Регион
25 февраля, 09:29

Песков не нашёл, чего добавить к позиции МИД о миротворцах из НАТО на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать высказывания американского президента относительно возможного согласия России на размещение европейских миротворцев в Украине.

«По этому поводу уже была высказана позиция министра иностранных дел России Сергея Лаврова. У меня нет ничего, что можно было бы добавить или обсудить», — заявил представитель Кремля журналистам во вторник.

В Кремле высказались о возможном размещении миротворцев на Украине
В Кремле высказались о возможном размещении миротворцев на Украине

Ранее Life.ru писал, что западные страны планируют направить на территорию Украины миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР расценивают эти действия как фактическую оккупацию Украины.

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Life.ru

Марина Фещенко
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