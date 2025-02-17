В Кремле высказались о возможном размещении миротворцев на Украине
Песков: Предметные разговоры по размещению миротворцев на Украине не ведутся
В Европе обсуждается вопрос размещения миротворцев на Украине, однако предметные разговоры не ведутся. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах — французы, британцы — это действительно так, но мы с вами знаем правила размещения миротворческих контингентов, пока предметных разговоров на эту тему никто не вёл», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Ранее Life.ru писал, что западные страны планируют направить на территорию Украины миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР расценивают эти действия как фактическую оккупацию Украины. Позднее стало известно о предложении США направить на территорию Незалежной миротворцев из неевропейских стран.
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