В Кремле высказались о возможном размещении миротворцев на Украине

В Европе обсуждается вопрос размещения миротворцев на Украине, однако предметные разговоры не ведутся. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах — французы, британцы — это действительно так, но мы с вами знаем правила размещения миротворческих контингентов, пока предметных разговоров на эту тему никто не вёл», — подчеркнул официальный представитель Кремля.