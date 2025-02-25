Просто смиритесь: Экс-генсек НАТО дал Европе необычный совет на фоне нового курса США

Европа должна принять тот факт, что после смены власти в США она стала одинокой. Такой совет странам региона дал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Своим мнением на этот счёт он поделился в статье для журнала The Economist.

«Перед лицом американского президента, открыто проявляющего враждебность к трансатлантическому альянсу, Европа должна смириться как с тем, что она теперь уязвима настолько, что её существование находится под угрозой, так и с тем, что она, похоже, одинока», — подчеркнул Расмуссен.

Бывший глава блока также призвал Европу впервые за 80 лет взять на себя бремя обеспечения мира на континенте. Для этого нужно проработать вопросы собственной защиты и урегулировать украинский конфликт, считает он.