Просто смиритесь: Экс-генсек НАТО дал Европе необычный совет на фоне нового курса США
Экс-генсек НАТО Расмуссен: Европе нужно смириться с одинокой жизнью без США
Андерс Фог Расмуссен. Обложка © Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization
Европа должна принять тот факт, что после смены власти в США она стала одинокой. Такой совет странам региона дал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Своим мнением на этот счёт он поделился в статье для журнала The Economist.
«Перед лицом американского президента, открыто проявляющего враждебность к трансатлантическому альянсу, Европа должна смириться как с тем, что она теперь уязвима настолько, что её существование находится под угрозой, так и с тем, что она, похоже, одинока», — подчеркнул Расмуссен.
Бывший глава блока также призвал Европу впервые за 80 лет взять на себя бремя обеспечения мира на континенте. Для этого нужно проработать вопросы собственной защиты и урегулировать украинский конфликт, считает он.
О безразличии Белого дома к судьбе Европы ранее заявил и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. ФРГ и другим странам Евросоюза необходимо сосредоточиться на укреплении собственного авторитета и независимости, считает он.