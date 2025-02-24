Европа признала упущенный шанс быстро закончить конфликт на Украине

Евросоюз не смог быстро и эффективно разрешить конфликт на Украине, хотя имел такую возможность. Об этом сообщает портал Euractiv, ссылаясь на анонимные источники среди европейских чиновников.

По их мнению, у ЕС была возможность помочь Украине добиться победы, однако он затягивал процесс принятия решений и не реагировал на запросы Киева о дополнительных поставках оружия. Также отмечается, что за четыре месяца после победы Дональда Трампа на выборах в США Евросоюз не разработал четкого плана поддержки Украины.