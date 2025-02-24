Европа признала упущенный шанс быстро закончить конфликт на Украине
Euractiv: ЕС упустил возможность быстро и выгодно закончить конфликт на Украине
Евросоюз не смог быстро и эффективно разрешить конфликт на Украине, хотя имел такую возможность. Об этом сообщает портал Euractiv, ссылаясь на анонимные источники среди европейских чиновников.
По их мнению, у ЕС была возможность помочь Украине добиться победы, однако он затягивал процесс принятия решений и не реагировал на запросы Киева о дополнительных поставках оружия. Также отмечается, что за четыре месяца после победы Дональда Трампа на выборах в США Евросоюз не разработал четкого плана поддержки Украины.
Euractiv указывает, что европейские страны намерены продолжать помощь Украине, но для этого потребуется значительно больше ресурсов, особенно учитывая возможное сокращение помощи со стороны США. Один из европейских чиновников назвал реалистичной целью объем помощи около €30 млрд к 2025 году.
Напомним, сегодня, 24 февраля, ЕС утвердил 16-й пакет санкций, направленных против России. В чёрный список попали 48 физических и 35 юридических лиц. Кроме того, ЕС отключил 13 российских банков от платёжной системы SWIFT и запретил экспорт игровых консолей в Россию.
Midjourney / Life.ru