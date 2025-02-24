ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России
Reuters: Главы МИД ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России
Утверждён 16-й пакет санкций, направленных против России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Об утверждении очередного пакета санкций агентство известило ещё до прибытия всех министров в Брюссель и старта встречи Совета ЕС. Авторы материала пояснили, что согласование санкционных пакетов обычно происходит посредством письменной процедуры до начала собрания.
Согласно новому пакету санкций, в чёрный список Евросоюза попали 48 физических и 35 юридических лиц. Также ограничения коснулись 74 судов, якобы входящих в теневой флот России, и 8 российских СМИ.
Ранее LIfe.ru уже рассказывал, что Евросоюз хочет принять 16-й пакет антироссийских санкций 24 февраля. Еврокомиссар по экономике заявил, что блок не отменит свои ограничения против РФ, даже если это сделают США. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что таким образом страны Европы подрывают не только международное сотрудничество, но также и собственные экономические и финансовые интересы.
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