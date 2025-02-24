ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России

Утверждён 16-й пакет санкций, направленных против России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Об утверждении очередного пакета санкций агентство известило ещё до прибытия всех министров в Брюссель и старта встречи Совета ЕС. Авторы материала пояснили, что согласование санкционных пакетов обычно происходит посредством письменной процедуры до начала собрания.