Лондон запланировал крупнейший пакет санкций против России

Великобритания 24 февраля объявит о крупнейшем пакете санкций против России с начала конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Соединённого Королевства Дэвид Лэмми, пишет агентство Франс Пресс.

«Завтра я объявлю о самом крупном пакете санкций против России с ранних дней конфликта», — заявил он.