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Регион
21 февраля, 15:05

В ЕС подтвердили планы ввести 16-й пакет санкций против России 24 февраля

Главы МИД 27 стран Европейского союза договорились 24 февраля одобрить 16-й пакет антироссийских санкций. Об этом журналистам в Брюсселе рассказал высокоранговый представитель ЕС.

«Ожидается, что министры утвердят 16-й пакет индивидуальных и экономических санкций против России», — заявил инсайдер, не уточнив детали грозящих Москве рестрикций.

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По крайней мере, ЕС сохраняет свою системность. Ранее LIfe.ru уже рассказывал, что Евросоюз хочет принять 16-й пакет антироссийских санкций 24 февраля. Еврокомиссар по экономике заявил, что блок не отменит свои ограничения против РФ, даже если это сделают США.

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Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Владимир Озеров
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