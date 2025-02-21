В ЕС подтвердили планы ввести 16-й пакет санкций против России 24 февраля

Главы МИД 27 стран Европейского союза договорились 24 февраля одобрить 16-й пакет антироссийских санкций. Об этом журналистам в Брюсселе рассказал высокоранговый представитель ЕС.

«Ожидается, что министры утвердят 16-й пакет индивидуальных и экономических санкций против России», — заявил инсайдер, не уточнив детали грозящих Москве рестрикций.