Путин считает, что санкции простимулировали развитие бизнеса и науки

Внешние ограничения и трудности, с которыми столкнулась Россия, послужили толчком для развития национальной науки и бизнеса. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.

«Санкции при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании теперь все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь получают,» — отметил российский лидер.