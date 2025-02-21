Путин считает, что санкции простимулировали развитие бизнеса и науки
Внешние ограничения и трудности, с которыми столкнулась Россия, послужили толчком для развития национальной науки и бизнеса. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
«Санкции при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании теперь все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь получают,» — отметил российский лидер.
Глава государства подчеркнул, что решения, разработанные у нас в стране, зачастую оказываются более эффективными, чем зарубежные аналоги.
Ранее в ходе выступления на том же форуме Путин напомнил, что советский химпром занимал первое место в Европе и второе место в мире, однако это наследие во многом было растрачено и растранжирено. При этом нашумевший российский «Орешник» в те годы появиться никак не мог — Путин объяснил, почему.
Life.ru