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Регион
9 февраля, 17:57

В Китае сочли чудом экономические достижения России на фоне санкций

Sohu: Путин рад за успехи России в экономике в условиях санкций

В Китае отметили едва сдерживаемую радость президента России Владимира Путина, который гордится экономикой России в условиях масштабных западных санкций. В Пекине считают экономические успехи РФ настоящим чудом, сообщает китайское издание Sohu.

По данным издания, людей удивляют показатели, которые демонстрирует Москва на фоне беспрецедентного санкционного давления. Данные роста ВВП России вызвали у российского лидера радость, которую ему трудно было сдерживать.

Санкции Запада в отношении российских нефти и газа не пошатнули экономику РФ. Москва оперативно нашла покупателей в Юго-Восточной Азии. Ограничения сделали Россию богаче, а вот европейские страны обеднели, потеряв доступ к дешёвым российским энергоносителям.

Путин: Падение темпов роста ВВП в странах ЕС — это их проблемы, но причины ясны
Путин: Падение темпов роста ВВП в странах ЕС — это их проблемы, но причины ясны

Напомним, что темпы экономического роста в России превысили все отечественные и зарубежные прогнозы. Экономика нашей страны справилась с санкционным давлением в отличие от многих стран, которые вводили ограничения. Мишустин сообщил Путину о рекордном в истории ВВП России — 200 триллионов рублей. За год внутренний валовой продукт вырос на 4,1%.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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