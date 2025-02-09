В Китае сочли чудом экономические достижения России на фоне санкций
Sohu: Путин рад за успехи России в экономике в условиях санкций
В Китае отметили едва сдерживаемую радость президента России Владимира Путина, который гордится экономикой России в условиях масштабных западных санкций. В Пекине считают экономические успехи РФ настоящим чудом, сообщает китайское издание Sohu.
По данным издания, людей удивляют показатели, которые демонстрирует Москва на фоне беспрецедентного санкционного давления. Данные роста ВВП России вызвали у российского лидера радость, которую ему трудно было сдерживать.
Санкции Запада в отношении российских нефти и газа не пошатнули экономику РФ. Москва оперативно нашла покупателей в Юго-Восточной Азии. Ограничения сделали Россию богаче, а вот европейские страны обеднели, потеряв доступ к дешёвым российским энергоносителям.
Напомним, что темпы экономического роста в России превысили все отечественные и зарубежные прогнозы. Экономика нашей страны справилась с санкционным давлением в отличие от многих стран, которые вводили ограничения. Мишустин сообщил Путину о рекордном в истории ВВП России — 200 триллионов рублей. За год внутренний валовой продукт вырос на 4,1%.
Life.ru