В Китае сочли чудом экономические достижения России на фоне санкций

В Китае отметили едва сдерживаемую радость президента России Владимира Путина, который гордится экономикой России в условиях масштабных западных санкций. В Пекине считают экономические успехи РФ настоящим чудом, сообщает китайское издание Sohu.

По данным издания, людей удивляют показатели, которые демонстрирует Москва на фоне беспрецедентного санкционного давления. Данные роста ВВП России вызвали у российского лидера радость, которую ему трудно было сдерживать.