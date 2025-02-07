«Выше всех прогнозов»: Путин оценил темпы экономического роста России

Темпы экономического роста в России превысили все отечественные и зарубежные прогнозы. С таким позитивным заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Путин про экономику. Видео © Life.ru

«У нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых, и выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках», — сказал Путин.

Помимо того, председатель правительства Михаил Мишутин отметил, что экономика РФ успешно справилась с санкционным давлением в отличие от многих стран, которые вводили ограничения. Он добавил, что у государств-злопыхателей дела из-за этого стали только хуже.