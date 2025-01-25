Евросоюзу (ЕС) нужно наконец прекратить обманывать про то, что российская экономика страдает. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз.

Боуз прокомментировал недавнее выступление главы европейской дипломатии Кайи Каллас. Она снова уверяла, что экономика РФ якобы «серьёзно страдает». Также всё подкреплялось словами о «силе ЕС», способной дать Украине «возможность победить в конфликте».

«Ваш босс фон дер Лжец [глава ЕК Урсула фон дер Ляйен] говорила нам, что «российская экономика в клочьях». Это было более двух лет назад. С тех пор Россия продвинулась вперёд. Хватит врать!», — написал Боуз в соцсети Х.

По словам журналиста, российская экономика, несмотря на давление Запада, действительно выросла. В частности, отметил Боуз, РФ в 2024 году продала Европе больше энергоносителей, чем в предыдущем году.