«Мы смогли»: Мишустин назвал главное достижение российской экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об успешной адаптации России к западным санкциям, выступая во Вьетнаме на встрече с местными бизнесменам. Глава кабмина особо отметил рост внутреннего производства и успехи импортозамещения.

«На Россию оказывается нарастающее санкционное давление. Однако мы смогли адаптироваться к таким условиям. Развивается внутреннее производство, импортозамещение в различных отраслях», — подчеркнул председатель Правительства РФ.