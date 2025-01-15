«Мы смогли»: Мишустин назвал главное достижение российской экономики
Мишустин: Россия смогла успешно адаптироваться к западным санкциям
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об успешной адаптации России к западным санкциям, выступая во Вьетнаме на встрече с местными бизнесменам. Глава кабмина особо отметил рост внутреннего производства и успехи импортозамещения.
«На Россию оказывается нарастающее санкционное давление. Однако мы смогли адаптироваться к таким условиям. Развивается внутреннее производство, импортозамещение в различных отраслях», — подчеркнул председатель Правительства РФ.
Мишустин привёл конкретные цифры, подтверждающие позитивную динамику. Так, по итогам 11 месяцев прошлого года рост промышленного производства в России превысил 4%, а в обрабатывающем секторе и вовсе достиг 8%.
Тем временем стало известно, что ЕС планирует ввести эмбарго на импорт первичного алюминия из РФ. Этот запрет войдёт в 16-й пакет санкций, утвердить который Евросоюз намерен до 24 февраля. Ранее ограничительные меры в отношении России ужесточили и США. В Белом доме последние рестрикции назвали «самым существенным».
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