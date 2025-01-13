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13 января, 19:35

Михаил Мишустин прибыл во Вьетнам с официальным двухдневным визитом

Председатель Правительства России Михаил Мишустин прибыл во Вьетнам с официальным визитом, который продлится два дня. В аэропорту его встретили представители высших органов власти азиатского государства, а также почётный караул.

Прибытие Михаила Мишустина. Видео © Telegram / Правительство России

Среди встречавших были глава канцелярии Правительства Вьетнама Чан Ван Шон, вьетнамский посол в России Данг Минь Кхой, замглавы МИД Ле Тхи Тху Ханг и исполняющая обязанности руководителя управления государственного протокола МИД Фан Киеу Нга. Также соотечественника поприветствовал посол РФ в Ханое Геннадий Бездетко и сотрудники дипмиссий.

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Вьетнам в начале января посещал и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Европейского политика, который ненадолго «пропал» из поля зрения общественности, нашли в роскошном отеле Capella Hanoi Ханое.

Обложка ©

Telegram / Правительство России

Тимур Хингеев
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