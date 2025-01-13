Михаил Мишустин прибыл во Вьетнам с официальным двухдневным визитом

Председатель Правительства России Михаил Мишустин прибыл во Вьетнам с официальным визитом, который продлится два дня. В аэропорту его встретили представители высших органов власти азиатского государства, а также почётный караул.

Прибытие Михаила Мишустина. Видео © Telegram / Правительство России

Среди встречавших были глава канцелярии Правительства Вьетнама Чан Ван Шон, вьетнамский посол в России Данг Минь Кхой, замглавы МИД Ле Тхи Тху Ханг и исполняющая обязанности руководителя управления государственного протокола МИД Фан Киеу Нга. Также соотечественника поприветствовал посол РФ в Ханое Геннадий Бездетко и сотрудники дипмиссий.