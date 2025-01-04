«Пропавшего» после визита в Москву Фицо нашли в роскошном отеле
Denník N нашла «пропавшего» две недели назад премьера Словакии Фицо во Вьетнаме
Роберт Фицо. Обложка © TACC / Артем Геодакян
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который «пропал» с поля зрения общественности две недели назад, предположительно, находится или недавно находился в роскошном отеле Capella Hanoi в столице Вьетнама Ханое, выяснила газета Denník N. К такому выводу журналисты пришли, изучив интерьер апартаментов, в которых был снят последний ролик с участием политика. В частности, они обратили внимание на золотые занавески и старинный телефон.
По данным издания, ночь в люксовом номере данного пятизвёздочного отеля стоит более шести тысяч евро. Однако администратор заведения сообщил, что номер сейчас пустует. В аппарате правительства Словакии и вовсе отказались раскрывать местонахождение Фицо, которой в последнее время появляется только в соцсетях.
Напомним, последний раз Роберта Фицо вживую видели на встрече с Владимиром Путиным в Москве. Тогда политик заявил о готовности Словакии принять переговоры по Украине. Позже он пригрозил оставить Украину без словацкого электричества в отместку за газ. Кроме того, Фицо жёстко ответил заносчивому Зеленскому.