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Регион
4 января, 07:28

«Пропавшего» после визита в Москву Фицо нашли в роскошном отеле

Denník N нашла «пропавшего» две недели назад премьера Словакии Фицо во Вьетнаме

Роберт Фицо. Обложка © TACC / Артем Геодакян

Роберт Фицо. Обложка © TACC / Артем Геодакян

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который «пропал» с поля зрения общественности две недели назад, предположительно, находится или недавно находился в роскошном отеле Capella Hanoi в столице Вьетнама Ханое, выяснила газета Denník N. К такому выводу журналисты пришли, изучив интерьер апартаментов, в которых был снят последний ролик с участием политика. В частности, они обратили внимание на золотые занавески и старинный телефон.

По данным издания, ночь в люксовом номере данного пятизвёздочного отеля стоит более шести тысяч евро. Однако администратор заведения сообщил, что номер сейчас пустует. В аппарате правительства Словакии и вовсе отказались раскрывать местонахождение Фицо, которой в последнее время появляется только в соцсетях.

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Напомним, последний раз Роберта Фицо вживую видели на встрече с Владимиром Путиным в Москве. Тогда политик заявил о готовности Словакии принять переговоры по Украине. Позже он пригрозил оставить Украину без словацкого электричества в отместку за газ. Кроме того, Фицо жёстко ответил заносчивому Зеленскому.

Борис Эльфанд
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