Эксперт раскрыл, кто может принять решение о вторжении в Калининград
Полковник Ходаренок: Только США могут принять решение о вторжении в Калининград
Решение о вторжении на территорию Калининграда могут принять только США. Об этом заявил военный обозреватель «Газеты.ru» Михаил Ходаренок, комментируя передвижение войск и техники НАТО по территории Польши вблизи российского региона.
Эксперт пояснил, что гипотетически военная обстановка для решения «калининградской проблемы» выглядит благоприятной: Россия занята специальной военной операцией, а Польша имеет численное преимущество. Однако есть ключевые моменты.
Так, Польша и страны Прибалтики — члены НАТО, и Варшава не может самостоятельно начать военные действия. Польские ВС подчиняются Верховному командованию Североатлантического альянса, которое возглавляет американский генерал Кристофер Г. Каволи. Таким образом, решение о возможном вторжении в Калининград должно приниматься на уровне блока, в частности, президентом США, исключая самостоятельные действия Польши и балтийских стран.
Вместе с этим Ходаренок отметил, что наступление НАТО в Калининградской области может привести к началу крупной войны в Европе, быстро перерастающей в третью мировую с применением оружия массового поражения. Генералы и политики Польши и стран Балтии должны осознавать это. Даже если конфликт начнётся с обычного вооружения, коллективный Запад должен быть готов к масштабной мобилизации и развёртыванию сил, чего пока не наблюдается.
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа назвал Калининград исторически литовским городом. Однако в Кремле жёстко ответили политику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тоже одёрнула «дурилку картонную» из Литвы. В свою очередь историк опроверг миф Науседы о «литовском» Калининграде. А другой эксперт заявил, что притязания президента Литвы Гитанаса Науседы на российский Калининград являются «психологической болезнью малых стран».
Life.ru / Шедеврум