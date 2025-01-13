Эксперт раскрыл, кто может принять решение о вторжении в Калининград

Решение о вторжении на территорию Калининграда могут принять только США. Об этом заявил военный обозреватель «Газеты.ru» Михаил Ходаренок, комментируя передвижение войск и техники НАТО по территории Польши вблизи российского региона.

Эксперт пояснил, что гипотетически военная обстановка для решения «калининградской проблемы» выглядит благоприятной: Россия занята специальной военной операцией, а Польша имеет численное преимущество. Однако есть ключевые моменты.

Так, Польша и страны Прибалтики — члены НАТО, и Варшава не может самостоятельно начать военные действия. Польские ВС подчиняются Верховному командованию Североатлантического альянса, которое возглавляет американский генерал Кристофер Г. Каволи. Таким образом, решение о возможном вторжении в Калининград должно приниматься на уровне блока, в частности, президентом США, исключая самостоятельные действия Польши и балтийских стран.