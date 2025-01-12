Притязания президента Литвы на Калининград объяснили «психологической болезнью»

Притязания президента Литвы Гитанаса Науседы на российский Калининград являются «психологической болезнью малых стран», которая выражается в страхе войти в состав России. Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный эксперт Евгений Михайлов.

«Это какая-то психологическая болезнь малых стран. Боязнь того, что они в итоге станут разменной монетой и обратно, как по договору с Петром, будут отданы Российской Федерации», — подчеркнул эксперт.