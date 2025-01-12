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Регион
12 января, 10:17

Притязания президента Литвы на Калининград объяснили «психологической болезнью»

Эксперт Михайлов: Науседа заговорил о Калининграде из-за «болезни» малых стран

Гитанас Науседа. Обложка © ТАСС / IMAGO / Lehtikuva

Гитанас Науседа. Обложка © ТАСС / IMAGO / Lehtikuva

Притязания президента Литвы Гитанаса Науседы на российский Калининград являются «психологической болезнью малых стран», которая выражается в страхе войти в состав России. Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный эксперт Евгений Михайлов.

«Это какая-то психологическая болезнь малых стран. Боязнь того, что они в итоге станут разменной монетой и обратно, как по договору с Петром, будут отданы Российской Федерации», — подчеркнул эксперт.

По его словам, подобные заявления сойдут на нет, как только Россия полностью достигнет всех целей спецоперации (СВО). При этом нашей стране необходимо «прорубать ещё шире» коридоры и усиливать свою позицию, уверен Михайлов.

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Напомним, Президент Литвы Гитанас Науседа назвал Калининград исторически литовским городом. Однако в Кремле жёстко ответили политику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тоже одёрнула «дурилку картонную» из Литвы. В свою очередь, историк опроверг миф Науседы о «литовском» Калининграде.

Борис Эльфанд
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