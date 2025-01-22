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22 января, 15:29

Путин оценил 2024 год как достаточно успешный для российской экономики

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Ушедший 2024 год оказался успешным для российской экономики. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая в среду совещание по экономическим вопросам.

«Ключевые макроиндикаторы благодаря просчитанным и ответственным действиям государства, делового сообщества находятся в положительной зоне», — отметил российский лидер.

Путин: Российская экономика выросла почти на 4% за 2024 год
Путин: Российская экономика выросла почти на 4% за 2024 год

Глава государства и ранее отмечал, что российская экономика достигла стабильного состояния, несмотря на непрекращающиеся внешние вызовы, в том числе санкционное давление. Тем не менее он выразил обеспокоенность по поводу роста инфляции и перегрева экономики.

Марина Фещенко
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