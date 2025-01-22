Путин оценил 2024 год как достаточно успешный для российской экономики
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Ушедший 2024 год оказался успешным для российской экономики. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая в среду совещание по экономическим вопросам.
«Ключевые макроиндикаторы благодаря просчитанным и ответственным действиям государства, делового сообщества находятся в положительной зоне», — отметил российский лидер.
Глава государства и ранее отмечал, что российская экономика достигла стабильного состояния, несмотря на непрекращающиеся внешние вызовы, в том числе санкционное давление. Тем не менее он выразил обеспокоенность по поводу роста инфляции и перегрева экономики.