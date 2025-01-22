Политолог рассказал, как российская экономика сделала всех, несмотря на санкции

Основа для российской экономики была заложена много лет назад, поэтому, несмотря на санкции и прочие козни недоброжелательно настроенных стран, Россия остаётся в списке лидеров и продолжает развиваться. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог, д.п.н., профессор МГУ Андрей Манойло, комментируя итоги конференции по экономическим вопросам, которую провёл президент РФ Владимир Путин.

«Для президента действительно очень важно, чтобы ситуация в финансовой сфере не отражалась на реальном уровне жизни российских граждан. Потому что в первую очередь он всё время и постоянно об этом говорит. Он упоминает это, что, в свою очередь, означает, что эта тема для него является важной и приоритетной. Президент понимает, что если экономика Российской Федерации под колоссальным давлением санкций со стороны Запада не падает, а растёт, и уровень доходов российских граждан повышается, несмотря ни на что, то это не просто показатель устойчивости всей нашей системы, но и показатель того, что она правильно выстроена», — рассказал политолог.

По его словам, это и показатель прочности системы. Это означает, что, что бы ни делали противники РФ, этого запаса прочности хватит ещё надолго. С точки зрения лидера государства, это предмет гордости, когда страна, находясь в очень непростом положении, окружённая кольцом врагов, продолжает развиваться, обходит санкции и создаёт условия, при которых реальные доходы различных слоёв российского общества не падают, а растут, добавил политолог.

Эксперт напомнил, что президент выдвинул инициативу по поводу увеличения пенсий на 9%. По его словам, для пенсионеров, у которых пенсия является основным, а для некоторых и единственным источником дохода, увеличение на 9–10% — это очень серьёзно потому, что лишних денег у них нет. Специалист добавил, что также 9% — это как раз тот процент, который позволяет компенсировать потери от инфляции.

Манойло рассказал, что основа для реализации амбициозных проектов, в том числе национальных, и для развития экономики страны была заложена ещё много лет назад. Это происходило в период, когда экономика развивалась с расчётом на выход на новые горизонты, накапливались резервы и мощности, которые затем пускались в дело. Доходы государства концентрировались на развитии стратегически важных отраслей, что обеспечивало технологические прорывы в этих самых отраслях, отметил эксперт.

Устойчивость экономики Российской Федерации, а также тот рост, который она продемонстрировала в течение прошлого года на 40 с небольшим процентов, были достигнуты в условиях крайне сложных обстоятельств. Это происходило в условиях специальной военной операции, санкций и давления со стороны Запада Политолог, д.п.н., профессор МГУ Манойло Андрей

«Однако эта устойчивость создавалась задолго до начала специальной военной операции. Она была результатом кропотливой работы экономического блока под руководством президента Российской Федерации. Сейчас мы фактически пользуемся тем накопленным потенциалом, который был сформирован за время президентского управления Владимира Владимировича Путина», — заключил эксперт.