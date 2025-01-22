Путин: Банковский сектор РФ чувствует себя уверенно, ресурсов хватает

В России банковский сектор «подрос» за истёкший год и нарастил ресурсы, необходимые для дальнейшего развития экономики страны. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

«Банковский сектор России обладает достаточным запасом капитала. Он подрос за предыдущий год, чувствует себя уверенно, имеет необходимые ресурсы для финансирования развития отечественной экономики», — подчеркнул он.