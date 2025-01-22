Путин поручил «задним числом» проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5%

В России в январе текущего года на 9,5 процента проиндексируют страховые и военные пенсии, а также социальные выплаты и пособия. Об этом заявил президент Владимир Путин во время своего совещания с членами правительства, объяснив распоряжение тем, что инфляция оказалась выше ожидаемой.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Кроме того, глава государства попросил членов правительства реализовать данное решение «задним числом». Путин поручил пересчитать страховые пенсии с учётом повышения на 9,5 процента с 1 января 2025 года. Пересчёт коснётся и военных пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца, которые были проиндексированы с 1 октября прошлого года на 5,1%. В феврале эти категории россиян смогут получить доплату.

«Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию. <…> Прошу Правительство в самые короткие сроки принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий», — распорядился президент РФ.