В Госдуме рассказали, на сколько увеличатся пенсии после индексации

Доиндексация пенсий в феврале 2025 года коснётся более 38 миллионов работающих и неработающих пенсионеров, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, страховые выплаты увеличатся не менее чем на 2,22% или примерно на 540 рублей.

«Средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров сейчас около 24 тысяч рублей, с 1 февраля она изменится примерно где-то на 530−540 рублей. Но нужно понимать, что у каждого своя пенсия», — отметила парламентарий.