В Госдуме рассказали, на сколько увеличатся пенсии после индексации
Депутат Бессараб: После индексации пенсии увеличатся примерно на 540 рублей
Доиндексация пенсий в феврале 2025 года коснётся более 38 миллионов работающих и неработающих пенсионеров, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, страховые выплаты увеличатся не менее чем на 2,22% или примерно на 540 рублей.
«Средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров сейчас около 24 тысяч рублей, с 1 февраля она изменится примерно где-то на 530−540 рублей. Но нужно понимать, что у каждого своя пенсия», — отметила парламентарий.
В беседе с aif.ru она напомнила, что с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на 7,3%. Однако теперь их дополнительно индексируют, чтобы привести в соответствие с уровнем инфляции, которая в 2024 году составила 9,52%, согласно данным Росстата.
Ранее россиянам объяснили, почему пенсию лучше получать на накопительный счёт. Также было названо условие, при котором граждане могут лишиться пенсии. Кроме того, россиянам предложили несколько способов увеличить будущую пенсию.
Life.ru