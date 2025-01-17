Названо одно условие, при котором россияне могут лишиться пенсии

Россияне могут продолжать получать пенсию, даже если решат переехать в другую страну. Для этого необходимо уведомить Социальный фонд о своём намерении за месяц до переезда, рассказала «Газете.ru» сенатор РФ Ольга Епифанова.

«Это нужно для сохранения ваших пенсионных выплат. Россияне имеют право продолжать получать российскую пенсию, даже находясь за границей. Для этого необходимо подать заявление в любое отделение СФР или через доверенное лицо», — отметила сенатор.

Каждый год также нужно будет подтверждать свой жизненный статус для продолжения получения выплат. Для этого следует обратиться в консульство или подать заявку онлайн на портале «Госуслуги», используя биометрические данные.

Епифанова напомнила, что только граждане РФ имеют право на получение российской пенсии при переезде. Но в случае смены гражданства выплаты от РФ будут прекращены.