Россиянам объяснили правила наследования пенсионных накоплений родственников

Россиянам напомнили о праве наследования пенсии. По существующим правилам, можно получить её накопительную часть или долгосрочные сбережения, рассказала сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

«Россияне могут наследовать лишь накопительную часть пенсии, которая формируется на лицевом счёте в Социальном фонде РФ или негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Страховая часть пенсии наследованию не подлежит, поскольку она выплачивается за счёт работающих граждан, — пояснила Епифанова в разговоре с «Газетой.ru».

Чтобы получить накопительную часть пенсии, наследникам надо предъявить требование о выплате в установленный срок. Если этого не сделать, деньги наследуются на общих основаниях, рассказала сенатор.

Она добавила, что можно также получить пенсионные долгосрочные сбережения (ПДС), но при условии, если участнику ПДС назначались срочные периодические выплаты. Правопреемнику в этом случае передаются деньги за вычетом уже выплаченных. Если же назначались пожизненные периодические выплаты, то унаследовать их нельзя.