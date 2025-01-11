Названы категории россиян, чьи пенсии могут удвоить с 1 февраля

С 1 февраля 2025 года в России дополнительно может увеличиться размер страховой пенсии. Есть вероятность, что правительство проведёт дополнительную индексацию, рассказала «Москве 24» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если (а всё показывает, что так и будет) годовая инфляция превысит прогнозное значение, то правительство как раз наделено полномочиями провести доиндексацию. И Минтруд уже заявлял, что это может произойти. Решение должно быть принято до 1 февраля. Оно будет озвучено», — объяснила парламентарий, напомнив, что с 1 января страховые пенсии были увеличены на 7,3 процента.

Кроме того, с 1 февраля удвоится фиксированная выплата к пенсии у граждан, которые достигли в январе возраста 80 лет или получили I группу инвалидности. В этих случаях увеличение выплат произойдёт автоматически.

«На сегодняшний момент размер фиксированной выплаты составляет 8 728,73 рубля. После удвоения эти категории граждан будут получать 17 457,46 рубля», – указала Бессараб.