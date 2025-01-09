Россиянам рассказали об индексации пенсий в феврале
Экономист Колташов: В феврале возможна «дополнительная индексация» пенсий
В феврале этого года в России правительство может повысить пенсии, основываясь на уровне инфляции. По прогнозам экономиста Василия Колташова, размер этой доплаты может составить от 5 до 7%. Он отметил, что величина новой индексации зависит от бюджетных возможностей.
«Официальные данные могут поступить в январе. Они покажут, что инфляция достаточно высокая. Исходя из этой картины, будет принято решение о том, чтобы произвести дополнительную индексацию, может быть ещё на 5-7 процентов», — сказал Колташов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее россиянам рассказали, что с 1 февраля текущего года пенсии большинства пенсионеров будут увеличены. Размер индексации станет известен лишь в середине января, после анализа инфляционных показателей за 2024 год. По информации аналитиков, россияне, которые отметят свое 80-летие в январе, в феврале получат фиксированную выплату к пенсии в двойном размере.
Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Gyngazov