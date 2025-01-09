Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 января, 16:08

Россиянам рассказали об индексации пенсий в феврале

Экономист Колташов: В феврале возможна «дополнительная индексация» пенсий

В феврале этого года в России правительство может повысить пенсии, основываясь на уровне инфляции. По прогнозам экономиста Василия Колташова, размер этой доплаты может составить от 5 до 7%. Он отметил, что величина новой индексации зависит от бюджетных возможностей.

«Официальные данные могут поступить в январе. Они покажут, что инфляция достаточно высокая. Исходя из этой картины, будет принято решение о том, чтобы произвести дополнительную индексацию, может быть ещё на 5-7 процентов», — сказал Колташов в эфире радио «Комсомольская правда».

Россиянам рассказали о новых расчётах пенсионных баллов в 2025 году
Россиянам рассказали о новых расчётах пенсионных баллов в 2025 году

Ранее россиянам рассказали, что с 1 февраля текущего года пенсии большинства пенсионеров будут увеличены. Размер индексации станет известен лишь в середине января, после анализа инфляционных показателей за 2024 год. По информации аналитиков, россияне, которые отметят свое 80-летие в январе, в феврале получат фиксированную выплату к пенсии в двойном размере.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Gyngazov

Александра Мышляева
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Пенсии
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar