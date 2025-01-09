Россиянам рассказали об индексации пенсий в феврале

В феврале этого года в России правительство может повысить пенсии, основываясь на уровне инфляции. По прогнозам экономиста Василия Колташова, размер этой доплаты может составить от 5 до 7%. Он отметил, что величина новой индексации зависит от бюджетных возможностей.

«Официальные данные могут поступить в январе. Они покажут, что инфляция достаточно высокая. Исходя из этой картины, будет принято решение о том, чтобы произвести дополнительную индексацию, может быть ещё на 5-7 процентов», — сказал Колташов в эфире радио «Комсомольская правда».