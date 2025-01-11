В Госдуме напомнили об апрельской индексации социальных пенсий

В апреле 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%. Об этом сообщил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

По его словам, к концу года средний размер социальных пенсий составит 15 456 рублей.

Ранее депутат ГД Сергей Гаврилов предложил внести изменения в систему авансов. Он рекомендовал разделить выплаты на две части. Это бы помогло снизить финансовые трудности работников в январе, когда из-за короткого рабочего месяца в начале года аванс часто бывает мал, что вызывает неудобства.