В Госдуме предложили решение проблемы с авансами после новогодних каникул

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил изменить подход к выплатам авансов, разделив их на две части, что могло бы смягчить финансовые колебания сотрудников в январе. Он отметил, что из-за короткого рабочего месяца в начале года аванс часто оказывается недостаточным. Это создаёт неудобства для работников, поскольку разрыв между авансом и основной зарплатой делает финансовое положение нестабильным, пишет РИА «Новости».

Предложение Гаврилова предполагает, что первая часть аванса выплачивалась бы до 15 января, а вторая — в срок, установленный компанией, обычно в районе 20 числа. Такой подход позволил бы уменьшить временной промежуток между выплатами и нивелировать финансовые колебания в первые недели года.

Для внедрения новой схемы работодателям предстоит внести изменения в локальные нормативные акты и согласовать изменения с работниками. Дополнительным фактором, влияющим на размер аванса, стал введённый в 2023 году порядок обязательного удержания НДФЛ с авансов, что ещё больше снижает суммы выплат.

В качестве альтернативы Гаврилов предложил изменить методику расчёта аванса, ориентируясь на фиксированный процент от месячной зарплаты, а не только на фактически отработанные дни. Например, если аванс раньше составлял 40% от оклада, его можно увеличить до 50%. Это уменьшит разрыв между первыми и вторыми выплатами и обеспечит сотрудникам большую финансовую стабильность.