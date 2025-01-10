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10 января, 03:56

В Госдуме предложили решение проблемы с авансами после новогодних каникул

Депутат Гаврилов: Разбивка аванса устранит перепады в доходах после праздников

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил изменить подход к выплатам авансов, разделив их на две части, что могло бы смягчить финансовые колебания сотрудников в январе. Он отметил, что из-за короткого рабочего месяца в начале года аванс часто оказывается недостаточным. Это создаёт неудобства для работников, поскольку разрыв между авансом и основной зарплатой делает финансовое положение нестабильным, пишет РИА «Новости».

Предложение Гаврилова предполагает, что первая часть аванса выплачивалась бы до 15 января, а вторая — в срок, установленный компанией, обычно в районе 20 числа. Такой подход позволил бы уменьшить временной промежуток между выплатами и нивелировать финансовые колебания в первые недели года.

Для внедрения новой схемы работодателям предстоит внести изменения в локальные нормативные акты и согласовать изменения с работниками. Дополнительным фактором, влияющим на размер аванса, стал введённый в 2023 году порядок обязательного удержания НДФЛ с авансов, что ещё больше снижает суммы выплат.

В качестве альтернативы Гаврилов предложил изменить методику расчёта аванса, ориентируясь на фиксированный процент от месячной зарплаты, а не только на фактически отработанные дни. Например, если аванс раньше составлял 40% от оклада, его можно увеличить до 50%. Это уменьшит разрыв между первыми и вторыми выплатами и обеспечит сотрудникам большую финансовую стабильность.

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Ранее финансовый консультант рассказала, что зарплата за январь поступит на счета сотрудников в разные сроки. График выплат будет зависеть от режима работы и политики компании.

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Тимур Хингеев
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