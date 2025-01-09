Россиянам рассказали, как новогодние праздники отразятся на зарплате в январе

Зарплата за январь поступит на счета сотрудников в разные сроки. График выплат будет зависеть от режима работы и политики компании, объяснила финансовый консультант Наталья Нефедьева.

Она уточнила, что полную зарплату получат те, кто работал весь месяц без отпуска, больничного и каких-либо удержаний, например, на алименты, штрафы или задолженности по кредитам.

«Уменьшенную зарплату, следовательно, получат те, кто отработал неполный месяц — уволившиеся или принятые на работу в течение месяца, находящиеся на больничном или в отпуске», — заявила эксперт в интервью aif.ru.

Она добавила, что те, кто работает сдельно, получат деньги в зависимости от количества отработанных дней или выполненной работы. Кроме того, таким сотрудникам полагаются бонусы от работодателя за перевыполнение плана. В свою очередь окладники получат фиксированную сумму без премий.

Финансовый консультант предупредила, что аванс в январе может отличаться от привычного из-за праздничных дней. В связи с Новым годом рабочих смен мало, поэтому и оплата может быть другой. Чтобы точно узнать, сколько денег поступит на счёт, Нефедьева посоветовала изучить расчётный листок.