Никаких премий и ДМС: Чем может аукнуться обязаловка с 13-й зарплатой под Новый год

Обязательную выплату 13-й зарплаты вряд ли закрепят в Трудовом кодексе, так как не у всех работодателей есть сейчас на это средства, считает партнёр практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова. Выплачивается эта премия на добровольной основе, обычно в конце года и в размере суммы месячного оклада. Об этом юрист рассказала в интервью «Прайм».

На законодательном уровне закреплена обязательная индексация заработной платы, однако её могут заменить на 13-ю зарплату. Это должно быть прописано в документах. В некоторых компаниях, пояснила Иванова, выплата этой премии закреплена в коллективном договоре. В таком случае работодатель обязан её выплатить. При закреплении обязательной выплаты 13-й зарплаты может возникнуть ряд трудностей.

«Если это станет обязательным, то иные премии и надбавки будут уменьшены. Если это будет невозможно, то компания придумает, как сэкономить на другом – например, отменить добровольное медицинское страхование», — сказала Иванова.