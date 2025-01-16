Россиянам объяснили, почему пенсию лучше получать на накопительный счёт

Россиянам рекомендуется получать пенсию на накопительный банковский счет с ежедневным начислением процентов. Таким советом поделился доцент Финансового университета Игорь Балынин в интервью «Газете.Ru». Такой способ поможет эффективно управлять финансами и защитить накопления от инфляции, говорит эксперт.

«Я бы рекомендовал получать пенсию не наличными, а на накопительный счет в банке. Это позволит пенсионеру ими оперативно управлять», — отметил Балынин.

По его словам, многие банки предлагают пенсионерам специальные условия, включая автоматическое зачисление пенсии на накопительный счет. Это позволяет получать дополнительный доход даже за один день.

Экономист также рекомендовал оплачивать коммунальные услуги ближе к дате их оплаты, что даст возможность использовать дополнительные средства. Кроме того, Балынин напомнил о скидках от 5 до 10% для пенсионеров в некоторых магазинах за утренние покупки.