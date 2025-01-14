Названа зарплата, при которой можно рассчитывать на пенсию в 50 тысяч рублей

Размер пенсии граждан России зависит от трудового стажа и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, сколько нужно зарабатывать, чтобы в старости получать 40-50 тысяч рублей.

«Для получения максимальной пенсии необходимо, чтобы отчисления от заработной платы позволяли зарабатывать максимальное количество пенсионных коэффициентов — 10 в год», — приводит слова экономиста портал «Финансы Mail».

В новом году ИПК увеличился до 142,76 рубля. Получается, что за год работник может рассчитывать на 1 427,6 рубля — это максимальный размер заработанной накопительной части пенсии. Эксперт пояснила, что каждый год правительство устанавливает размер фиксированной части и индексирует его. В 2025 году он составил 8 728,73 рубля.

Для достижения суммы пенсии в 50 тысяч рублей требуется, чтобы накопительная часть составила 41 272,28 рубля. По словам Ивановой-Швец, получается, что россияне должны получать в течение 30 лет зарплату, равную накоплению 10 пенсионных коэффициентов.