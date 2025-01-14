С 1 февраля повысят социальные выплаты. Кому сделают прибавку и на сколько С 1 февраля пройдёт крупная индексация социальных выплат. Она затронет целый ряд пособий, а также материнский капитал. Какие прибавки получат пенсионеры, семьи с детьми и льготники? 13 января, 21:15 Социальные выплаты станут больше с 1 февраля. Обложка © ТАСС / Олег Елков

С 1 февраля повысят размер материнского капитала. Это следует из ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Размер материнского капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля. Размер прибавки зависит от уровня инфляции за предыдущий год. Об этом рассказала юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко.

— Размер материнского капитала с 1 февраля будет увеличен на 7,3 процента и составит 676 398,58 рубля на первого ребёнка и 893 835,55 рубля на второго или последующего ребёнка, — пояснила Екатерина Ноженко.

Юрист Елена Кузнецова рассказала, что единовременное пособие при рождении ребёнка с 1 февраля 2025 года вырастет до 26 400 рублей.

— Если в семье родились двое или более детей, то выплата положена за каждого ребёнка. До повышения размера пособия она составляет 24 604 рубля, — пояснила Елена Кузнецова.

С 1 января повысили прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Прожиточный минимум устанавливается для обоснования устанавливаемого на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, для определения размеров стипендий, пособий и других социальных выплат.

Минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.

— Применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается. МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Поскольку выплата стипендий, пособий и других социальных выплат производится за предыдущий месяц, то все предусмотренные выплаты и пособия, с учётом увеличения прожиточного минимума и МРОТ с 1 января, выплачиваться будут в повышенном размере с 1 февраля, — пояснила Екатерина Ноженко.

МРОТ с 1 января 2025 года составляет 22 440 рублей в месяц. Минимальный средний дневной заработок для расчёта пособия в 2025 году (если страховой случай наступил с 1 января 2025 года) равен 737,75 рубля. Максимальный средний дневной заработок для расчёта пособия в 2025 году равен 5673,97 рубля. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком составит 9227,24 рубля, а максимальный — 68 995,48 рубля.

С 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения установлена в размере 17 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — 17 201 рубль.

— В этом году в социальной сфере произошло много принципиальных изменений. Например, теперь всем пенсионерам старше 80 лет будут делать доплату за уход. И размер этой доплаты будут ежегодно увеличивать. Ещё одно важное новшество — это повышение пенсий работающим пенсионерам, — отметила Елена Кузнецова.

В Социальном фонде России сообщили, что начиная с 2025 года люди с инвалидностью смогут получать технические средства реабилитации за счёт бюджета двумя основными способами. Первый — в натуральном виде через государственную закупку в Социальном фонде. Второй — с помощью электронного сертификата.

— Если технические средства реабилитации были куплены на собственные деньги до конца 2024 года, то Соцфонд в прежнем порядке возместит эти расходы. Подать заявление на получение технического средства реабилитации можно несколькими способами — в МФЦ, на портале «Госуслуги» или в клиентской службе Соцфонда, — пояснили в СФР.

Авторы Нина Важдаева