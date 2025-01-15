Не пенсией единой: Перечислены самые прибыльные вакансии для пожилых людей в России

Российские аналитики перечислили самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров. В их числе оказался врач общей практики, которому в многопрофильной московской клинике готовы платить до 250 тысяч рублей.

По данным RT, от соискателей требуется опыт работы на аналогичной должности от трёх лет. Среди обязанностей: приём пациентов, оказание неотложной помощи, проведение экспертизы временной нетрудоспособности и др.

А в Нижнем Новгороде с пометкой «работа для пенсионеров» ищут менеджера по логистике с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц. Специалисту предстоит вести переговоры с клиентами компании, заключать договоры, контролировать грузоперевозки и пр.

До 220 тысяч в месяц может получать помощник главного бухгалтера в Санкт-Петербурге. Эта вакансия хороша ещё и тем, что можно работать из дома. В Кировске ветеринарному врачу готовы ежемесячно платить до 200 тысяч рублей, на зарплату от 190 тысяч может претендовать повар-бригадир на вахте в Красноярском крае. Помимо этого, в Новосибирске отделочнику-универсалу предлагают до 180 тысяч рублей в месяц, а автоэлектрику-диагносту в Липецке — до 150 тысяч рублей. К слову, столько же может получать и флорист в Видном.