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22 декабря, 10:53

Вакансий больше, чем желающих: Названы самые востребованные профессии в России

РИА «ФедералПресс»: Профессия дворника признана самой востребованной в России

Профессия дворника признана самой востребованной в России. Обложка © Life.ru

Профессия дворника признана самой востребованной в России. Обложка © Life.ru

В 2024 году самой востребованной профессией в России стал дворник, говорится в исследовании популярного сервиса для поиска работы, результаты которого публикует РИА «ФедералПресс». В данной отрасли количество вакансий значительно превышает количество соискателей.

Примечательно, что в прошлом году дворники заняли лишь третье место в рейтинге дефицитных профессий. Первыми были токари, которые в 2024 году переместились на вторую строчку. Третье место за продавцами и кассирами. Далее следуют повара, за ними — врачи и фармацевты. Всего же востребованными считаются 24 профессии.

Названы самые низкооплачиваемые профессии в России
Названы самые низкооплачиваемые профессии в России

Ранее Life.ru сообщал, что сварщики ворвались в топ самых высокооплачиваемых профессий после роста зарплат на 72%. А зарплаты российских топ-менеджеров выросли почти вдвое. Кроме того, у работодателей резко вырос интерес к дизайнерам. Кстати, некоторые профессии и вовсе могут исчезнуть в 2025 году.

Борис Эльфанд
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