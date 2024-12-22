Вакансий больше, чем желающих: Названы самые востребованные профессии в России
РИА «ФедералПресс»: Профессия дворника признана самой востребованной в России
Профессия дворника признана самой востребованной в России. Обложка © Life.ru
В 2024 году самой востребованной профессией в России стал дворник, говорится в исследовании популярного сервиса для поиска работы, результаты которого публикует РИА «ФедералПресс». В данной отрасли количество вакансий значительно превышает количество соискателей.
Примечательно, что в прошлом году дворники заняли лишь третье место в рейтинге дефицитных профессий. Первыми были токари, которые в 2024 году переместились на вторую строчку. Третье место за продавцами и кассирами. Далее следуют повара, за ними — врачи и фармацевты. Всего же востребованными считаются 24 профессии.
Ранее Life.ru сообщал, что сварщики ворвались в топ самых высокооплачиваемых профессий после роста зарплат на 72%. А зарплаты российских топ-менеджеров выросли почти вдвое. Кроме того, у работодателей резко вырос интерес к дизайнерам. Кстати, некоторые профессии и вовсе могут исчезнуть в 2025 году.