Вакансий больше, чем желающих: Названы самые востребованные профессии в России

В 2024 году самой востребованной профессией в России стал дворник, говорится в исследовании популярного сервиса для поиска работы, результаты которого публикует РИА «ФедералПресс» . В данной отрасли количество вакансий значительно превышает количество соискателей.

Примечательно, что в прошлом году дворники заняли лишь третье место в рейтинге дефицитных профессий. Первыми были токари, которые в 2024 году переместились на вторую строчку. Третье место за продавцами и кассирами. Далее следуют повара, за ними — врачи и фармацевты. Всего же востребованными считаются 24 профессии.