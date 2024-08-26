У российских работодателей резко вырос интерес к дизайнерам

С начала 2024 года в России значительно увеличился спрос на услуги дизайнеров. Об этом говорят данные исследования DNA Team и HeadHunter, на которые ссылается РБК.

«Больше половины опубликованных за этот период вакансий (рост на 54 процента) пришлось на продуктовых дизайнеров, в лидерах также были дизайнеры интерьеров (39 процентов), графические дизайнеры (27 процентов), дизайнеры интерфейсов (24 процента) и UX/UI-дизайнеры (17 процентов)», — пишет издание.

Впрочем, спрос растёт не на все специальности дизайнерской профессии: например, 3D-дизайнеров и специалистов по печатной продукции — востребованность их услуг снизилась на 3% и 8% соответственно.

Авторы исследования отмечают, что с начала года у дизайнеров в среднем на 21% выросла заработная плата. Топ высокооплачиваемых специальностей таков: продуктовые дизайнеры (150 тысяч рублей), UX/UI-дизайнеры (110 тысяч рублей), дизайнеры интерфейсов, арт-директора и дизайнеры игр (100 тысяч.).