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11 августа, 06:31

Электрики, слесари и комплектовщики: Назван топ высокооплачиваемых рабочих профессий

РИАН: Электромонтажники зарабатывают больше других рабочих профессий

У электромонтажников самая большая средняя заработная плата среди рабочих профессий в России, они получают 103,4 тысячи рублей. Об этом рассказала эксперт Елена Артемьева. Далее идут комплектовщики и слесари.

"На втором месте находятся комплектовщики — 86,6 тысячи рублей, на третьем месте слесари — 85,4 тысячи рублей", — сказала Артемьева.

Можно заработать и в других областях. Например, средняя зарплата разнорабочих составляет 78 тысяч рублей, электромонтёров — 76,8 тысяч рублей, а простых электриков — 71,1 тысячу рублей. Ощутимо меньше получают грузчики — 52 тысячи в месяц, а газовщики — 48,7 тысячи рублей.

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Недавно Life.ru рассказывал о высокооплачиваемых профессиях, для которых не потребуется большого опыта и стажа. Сегодня больше прочих востребованы работники складов: комплектовщики и разнорабочие. Также во многих местах требуются повара.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Eakrin Rasadonyindee

Николай Рюмин
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