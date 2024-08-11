Электрики, слесари и комплектовщики: Назван топ высокооплачиваемых рабочих профессий

У электромонтажников самая большая средняя заработная плата среди рабочих профессий в России, они получают 103,4 тысячи рублей. Об этом рассказала эксперт Елена Артемьева. Далее идут комплектовщики и слесари.

"На втором месте находятся комплектовщики — 86,6 тысячи рублей, на третьем месте слесари — 85,4 тысячи рублей", — сказала Артемьева.

Можно заработать и в других областях. Например, средняя зарплата разнорабочих составляет 78 тысяч рублей, электромонтёров — 76,8 тысяч рублей, а простых электриков — 71,1 тысячу рублей. Ощутимо меньше получают грузчики — 52 тысячи в месяц, а газовщики — 48,7 тысячи рублей.