Умные и богатые: Россиянкам назвали профессии самых завидных холостяков

Интернет-издание kp.ru провело опрос среди читателей и выяснило, представителей каких профессий они считают самыми завидными холостяками. Первое место заняли программисты. За них проголосовали 21% респондентов.

"Респонденты уверены, что айтишники очень умные люди, сообразительные, а ко всему прочему ещё и хорошо зарабатывают", — гласят данные опроса.

Второе место заняла профессия врача, набрав 20% голосов. Опрошенные уверены, что такой муж — клад для всей семьи, друзей и соседей, а ещё и своя собственная больница "рядом на подушке". В тройку лидеров также попали лётчики (17%).

Кроме того, завидными холостяками считаются военные (14%), трактористы (7%), юристы (6%) и представители строительной сферы (5%). Меньше всего голосов набрали учителя и менеджеры —всего по 2%. Некоторые предложили свои версии: моряков, банкиров, сантехников и электриков.