Зарплаты топ-менеджеров в России выросли почти вдвое

Менеджеры среднего и высшего звена начали зарабатывать в 1,6 раз больше по сравнению с 2023 годом. При этом спрос на специалистов данной сферы вырос на 14%. Особенно востребованными оказались сотрудники, занятые в организациях оказания услуг по бизнесу, следует из совместного обзора сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru и транспортной компании ПЭК, которое приводит РБК.

Согласно результатам, стремительный рост востребованности руководителей отмечается в гостинично-ресторанном бизнесе — 38%. Немногим ниже показатели в сфере финансов — 29%. Следом идут ЖКХ — 24%, и нефтегазовая сфера — 23%. Чуть ниже динамика в IT — 17%. Замыкает список строительство — 10%.

Больше всего выросли зарплаты топ-менеджеров в учреждениях культуры и искусства (+40% год к году, до 100 тыс. руб.), в металлургической отрасли (+38%, до 139 тыс. руб.), в финансовом секторе (+33%, до 150 тыс.), в автомобильных компаниях (+33%, до 149 тыс.) и в учреждениях, производящих промышленное оборудование (+32%, до 140 тыс. руб.).

А вот самые высокие зарплаты в этом году получали менеджеры среднего и высшего звена в компаниях, оказывающих услуги бизнесу (медианный уровень оплаты труда составил 178 тыс. руб., +20% год к году). На втором месте IТ-отрасль (153,4 тыс. руб., +6%). Далее идут финансовый сектор (150 тыс. руб., +33%), автомобильные компании (149 тыс. руб., +33%) и добывающие предприятия (146 тыс. руб., +20%). В сфере логистики среднее и высшее руководство в среднем в 2024 году получало 109 тыс. руб. (+10% год к году).

В розничной торговле динамики не наблюдается. В учреждениях культуры дела с зарплатой обстоят совершенно иначе. Там работники получают до 100 тысяч рублей.