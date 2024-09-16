Всё больше россиян стали выбирать гибридный график работы

Россияне стали больше интересоваться вакансиями с гибридным графиком работы, когда сотрудник работает и в офисе, и на удалёнке. Об этом рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

«Большинство работодателей готовы к гибридному графику, а не полной удалёнке. Условно, четыре дня в неделю человек работает в офисе, а один из дома. Количество таких вакансий с таким графиком растёт с начала года. Мы это видим и в регионах, и в московских компаниях. Формат достаточно привлекателен по объективным причинам», — пояснила HR-специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Одной из причин роста популярности подобных вакансий является возможность мониторинга деятельности работников. При необходимости можно быстро внести изменения в ситуацию. Это повышает эффективность сотрудника, так как ему не придётся постоянно отвлекаться на разрешение личных вопросов, отметила Лоикова. И если это не мешает работе, то подобный график удобен и работодателю, и подчинённому.

HR-специалист добавила, что несмотря на возможности удалённого формата работы, в офис всё же лучше приходить. По её словам, основная ценность работы в коллективе остаётся в живых встречах, дискуссиях с коллегами, а также решении срочных операционных задач.

«Живое общение, как мне кажется, это уже роскошь и золото. Современное золото в офисе», — заключила специалист.