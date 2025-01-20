Россиянам предложили несколько способов увеличить будущую пенсию

Для увеличения будущей пенсии россиянам прежде всего необходимо получать зарплату официально, а не «в конвертах», напомнил депутат Мособлдумы, глава подмосковного Союза пенсионеров Анатолий Никитин. Он подчеркнул, что у граждан также есть возможность воспользоваться инструментами, которые предоставляет государство.

«Второй шаг — использовать все предусмотренные законом варианты, например, добровольные отчисления в негосударственные пенсионные фонды, вложение материнского капитала в пенсионные накопления, оформление ухода за пожилым человеком или с инвалидностью», — отметил собачник «Газеты.ru».

Парламентарий отметил, что если гражданин будет каждый месяц откладывать по 500 рублей на негосударственный пенсионный счёт, а также сможет ежегодно повышать свой доход хотя бы на 5%, то через 10-20 лет его пенсия окажется примерно на 10-15% выше , чем у тех, кто полагается исключительно на выплаты со стороны государства.