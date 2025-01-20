Придётся подождать: Россияне не смогут выйти на пенсию по старости в 2025 году

В 2025 году россияне не смогут выйти на пенсию по старости. Это связано с переходным периодом повышения пенсионного возраста, напомнила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

«В минувшем году на пенсию по старости вышли женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения. Время выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения придёт в 2026 году», — рассказала экономист РИА «Новости».

Впрочем, подчеркнула Солодовникова, на пенсию в 2025 году смогут выйти люди с правом на досрочную страховую пенсию, пенсию по инвалидности, гособеспечению и потере кормильца. Ещё выплаты положены жителям новых регионов РФ.