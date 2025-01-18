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18 января, 02:32

Страховые пенсии в России могут быть доиндексированы уже в этом месяце

Депутат Бессараб: До конца января правительство может доиндексировать пенсии

Правительство России до конца января 2025 года может принять решение о дополнительной индексации страховых пенсий с учётом уровня инфляции за 2024 год. Член Комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб отметила, что повышение составит 2,22%.

В 2024 году инфляция в стране составила 9,52%. При этом с января 2025 года уже был произведён рост страховых пенсий на 7,3% для всех пенсионеров, как работающих, так и неработающих. Эксперт пояснила, что дополнительная индексация будет проведена с учётом разницы между годовой инфляцией и предыдущим повышением.

«Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведённой индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%», — заявила Бессараб в беседе с РИА «Новости».

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Ранее россиянам объяснили правила наследования пенсионных накоплений родственников. По словам сенатора Ольги Епифановой, наследникам надо предъявить требование о выплате в установленный срок. Если этого не сделать, деньги наследуются на общих основаниях.

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Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Артём Гапоненко
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