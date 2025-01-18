Страховые пенсии в России могут быть доиндексированы уже в этом месяце

Правительство России до конца января 2025 года может принять решение о дополнительной индексации страховых пенсий с учётом уровня инфляции за 2024 год. Член Комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб отметила, что повышение составит 2,22%.

В 2024 году инфляция в стране составила 9,52%. При этом с января 2025 года уже был произведён рост страховых пенсий на 7,3% для всех пенсионеров, как работающих, так и неработающих. Эксперт пояснила, что дополнительная индексация будет проведена с учётом разницы между годовой инфляцией и предыдущим повышением.

«Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведённой индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%», — заявила Бессараб в беседе с РИА «Новости».