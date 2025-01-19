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19 января, 00:52

«Бюджет готов»: В Госдуме рассказали о дополнительной надбавке для 40 миллионов россиян

Депутат Госдумы Стенякина: Федбюджет готов к дополнительной индексации пенсий

Дополнительная индексация пенсий, которая затронет около 40 миллионов россиян, не окажет шокового воздействия на федеральный бюджет России. О готовности государства к новым надбавкам рассказала член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — цитирует депутата РИА «Новости».

Названо одно условие, при котором россияне могут лишиться пенсии
Названо одно условие, при котором россияне могут лишиться пенсии

Правительство может принять решение о доиндексации пенсий до конца января. Выплаты планируется увеличить на 2,22% — то есть на разницу между реальной инфляцией за 2024 год и той, на которую пенсии подняли 1 января 2025-го.

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Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Анатолий Цейко
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