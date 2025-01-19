«Бюджет готов»: В Госдуме рассказали о дополнительной надбавке для 40 миллионов россиян

Дополнительная индексация пенсий, которая затронет около 40 миллионов россиян, не окажет шокового воздействия на федеральный бюджет России. О готовности государства к новым надбавкам рассказала член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.

Правительство может принять решение о доиндексации пенсий до конца января. Выплаты планируется увеличить на 2,22% — то есть на разницу между реальной инфляцией за 2024 год и той, на которую пенсии подняли 1 января 2025-го.