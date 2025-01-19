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19 января, 12:45

«Сохранить уровень дохода»: В Госдуме раскрыли, на сколько проиндексируют пенсии

Депутат Бессараб рассказала россиянам о дополнительной индексации пенсий

Федеральный бюджет предусматривает возможность доиндексации страховых пенсий в кратчайшие сроки при необходимости. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб. Она отметила, что индексация может составить не менее 2,22% с учетом уровня годовой инфляции, установленного Росстатом на уровне 9,52%.

«Мы готовы к дополнительной индексации. И с учётом определения уровня годовой инфляции Росстатом в размере 9,52% ожидаем, что она составит не менее чем 2,22%», — уточнила парламентарий.

Собеседница RT добавила, что неработающие пенсионеры зачастую не имеют иных средств заработка, поэтому государственные выплаты остаются единственной возможностью «сохранить реальный уровень дохода» и закупить необходимые продукты, лекарства и другие вещи.

Названо одно условие, при котором россияне могут лишиться пенсии
Названо одно условие, при котором россияне могут лишиться пенсии

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что кабмин может принять решение о доиндексации пенсий до конца января. Тем временем в Госдуме рассказали о дополнительной надбавке для 40 миллионов россиян.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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