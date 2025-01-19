«Сохранить уровень дохода»: В Госдуме раскрыли, на сколько проиндексируют пенсии

Федеральный бюджет предусматривает возможность доиндексации страховых пенсий в кратчайшие сроки при необходимости. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб. Она отметила, что индексация может составить не менее 2,22% с учетом уровня годовой инфляции, установленного Росстатом на уровне 9,52%.

«Мы готовы к дополнительной индексации. И с учётом определения уровня годовой инфляции Росстатом в размере 9,52% ожидаем, что она составит не менее чем 2,22%», — уточнила парламентарий.