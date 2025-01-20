В Госдуме предложили внепланово повысить пенсии россиян
Эксперт Госдумы Тумин предложил внепланово повысить пенсии россиян
Пенсии россиян нужно повысить на 2-3% во внеплановом порядке. С подобной инициативой выступил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин. Он обратил внимание на различные исследования, которые указывают на необходимость внеочередной индексации выплат, что «вполне возможно весной-летом».
«Но скорее всего индексация состоится для неработающих пенсионеров как для самой незащищённой категории населения. Хотя и поддержка работающих пенсионеров также очевидна — их пенсии в этом году проиндексируют впервые с 2016 года», — отметил эксперт Госдумы.
По его словам, сегодня в России растёт и МРОТ, от которого зачастую зависят доходы работающих пенсионеров. Тем не менее, потребность во внеочередной индексации пенсий назрела из-за роста цен, уверен собеседник «Газеты.ru». Он также отметил, что в 2025 году на реализацию социальных программ из государственного бюджета выделено 6,5 трлн рублей.
Ранее в Госдуме рассказали о дополнительной надбавке для 40 миллионов россиян. Кроме того, парламентарии раскрыли, на сколько проиндексируют пенсии. Однако эксперт предупредил, что россияне не смогут выйти на пенсию по старости в 2025 году.
Life.ru