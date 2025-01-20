В Госдуме предложили внепланово повысить пенсии россиян

Пенсии россиян нужно повысить на 2-3% во внеплановом порядке. С подобной инициативой выступил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин. Он обратил внимание на различные исследования, которые указывают на необходимость внеочередной индексации выплат, что «вполне возможно весной-летом».

«Но скорее всего индексация состоится для неработающих пенсионеров как для самой незащищённой категории населения. Хотя и поддержка работающих пенсионеров также очевидна — их пенсии в этом году проиндексируют впервые с 2016 года», — отметил эксперт Госдумы.