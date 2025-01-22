Минтруд рассмотрит законопроект по увеличению пенсий многодетным родителям
Минтруд: В страховом стаже будут учтены все периоды отпуска по уходу за ребёнком
В Министерстве труда и социальной защиты РФ подготовлен законопроект, согласно которому в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребёнком. Также глава ведомства Антон Котяков сообщил, что для женщин, которые были удостоены звания «Мать-героиня», планируют ввести ежемесячные выплаты. Их сумма будет установлена на уровне пособий, предназначенных для Героев труда.
«Минтрудом подготовлен законопроект, которым снимается ограничение по учёту в страховом стаже периодов ухода за ребёнком до полутора лет. Если прежде максимально могли зачесть шесть лет или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребёнком», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минтруда.
Как подчеркнул министр, новая мера поддержки позволит повысить пенсионные выплаты родителям в многодетных семьях. Нововведения, по словам Котякова, затронут тех, кто уже вышел на пенсию, поэтому после вступления закона в силу, многодетные родители смогут обратиться Социальный фонд для перерасчета страховой пенсии.
Ранее российские чиновники предложили сделать декрет бессрочным. Для этого необходимо отменить ограничения на стаж ухода родителя за детьми, чтобы не ущемлять права многодетных семей.
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