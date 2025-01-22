Минтруд рассмотрит законопроект по увеличению пенсий многодетным родителям

В Министерстве труда и социальной защиты РФ подготовлен законопроект, согласно которому в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребёнком. Также глава ведомства Антон Котяков сообщил, что для женщин, которые были удостоены звания «Мать-героиня», планируют ввести ежемесячные выплаты. Их сумма будет установлена на уровне пособий, предназначенных для Героев труда.

«Минтрудом подготовлен законопроект, которым снимается ограничение по учёту в страховом стаже периодов ухода за ребёнком до полутора лет. Если прежде максимально могли зачесть шесть лет или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребёнком», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минтруда.

Как подчеркнул министр, новая мера поддержки позволит повысить пенсионные выплаты родителям в многодетных семьях. Нововведения, по словам Котякова, затронут тех, кто уже вышел на пенсию, поэтому после вступления закона в силу, многодетные родители смогут обратиться Социальный фонд для перерасчета страховой пенсии.