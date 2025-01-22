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Регион
22 января, 11:08

Минтруд рассмотрит законопроект по увеличению пенсий многодетным родителям

Минтруд: В страховом стаже будут учтены все периоды отпуска по уходу за ребёнком

В Министерстве труда и социальной защиты РФ подготовлен законопроект, согласно которому в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребёнком. Также глава ведомства Антон Котяков сообщил, что для женщин, которые были удостоены звания «Мать-героиня», планируют ввести ежемесячные выплаты. Их сумма будет установлена на уровне пособий, предназначенных для Героев труда.

«Минтрудом подготовлен законопроект, которым снимается ограничение по учёту в страховом стаже периодов ухода за ребёнком до полутора лет. Если прежде максимально могли зачесть шесть лет или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребёнком», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минтруда.

Как подчеркнул министр, новая мера поддержки позволит повысить пенсионные выплаты родителям в многодетных семьях. Нововведения, по словам Котякова, затронут тех, кто уже вышел на пенсию, поэтому после вступления закона в силу, многодетные родители смогут обратиться Социальный фонд для перерасчета страховой пенсии.

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Ранее российские чиновники предложили сделать декрет бессрочным. Для этого необходимо отменить ограничения на стаж ухода родителя за детьми, чтобы не ущемлять права многодетных семей.

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freepik / master1305

Ольга Сливченко
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