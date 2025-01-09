Многодетных россиян могут отправить в «бессрочный декрет»

В России необходимо отменить ограничение в отношении расчёта страхового стажа для родителя, который уходит в отпуск по уходу за ребёнком, в частности действующая правовая норма ущемляет права многодетных семей. Об этом РИА «Новости» сообщил сенатор Андрей Кутепов. Он пояснил, что соответствующий законопроект уже разработан.

«Действующее правовое регулирование позволяет засчитывать в страховой стаж период ухода только за четырьмя детьми. Таким образом, родители пятерых и более детей лишены обозначенной меры поддержки, что представляется несправедливым в силу значимости роли многодетных семей в улучшении демографической ситуации в России», — отметил Кутепов в пояснительной записке к документу.

Он напомнил, что на данный момент в страховой стаж засчитывается период ухода родителя за каждым малышом до достижения им возраста полутора лет, но в общей сложности этот срок не должен превышать шести лет.