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9 января, 13:01

Многодетных россиян могут отправить в «бессрочный декрет»

Сенатор Кутепов призвал отменить ограничение на стаж ухода родителя за детьми

В России необходимо отменить ограничение в отношении расчёта страхового стажа для родителя, который уходит в отпуск по уходу за ребёнком, в частности действующая правовая норма ущемляет права многодетных семей. Об этом РИА «Новости» сообщил сенатор Андрей Кутепов. Он пояснил, что соответствующий законопроект уже разработан.

«Действующее правовое регулирование позволяет засчитывать в страховой стаж период ухода только за четырьмя детьми. Таким образом, родители пятерых и более детей лишены обозначенной меры поддержки, что представляется несправедливым в силу значимости роли многодетных семей в улучшении демографической ситуации в России», — отметил Кутепов в пояснительной записке к документу.

Он напомнил, что на данный момент в страховой стаж засчитывается период ухода родителя за каждым малышом до достижения им возраста полутора лет, но в общей сложности этот срок не должен превышать шести лет.

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Ранее Life.ru подсказал молодым мамам 4 бьюти-хитрости, как не запустить себя в декрете. Прежде всего, женщина должна хорошо высыпаться, так как нехватка сна пагубно влияет на состояние волос, кожи и зубов. Кроме того, гулять следует не на детских площадках, а почаще выбираться с малышом в парки, лес или скверы, где свежий воздух поможет восстановить силы и придать бодрости.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
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