Молодым мамам подсказали 4 бьюти-хитрости, как не запустить себя в декрете
Эксперт Михалина: Молодым мамам важно делать «час красоты» хотя бы раз в неделю
Порой после рождения ребёнка у женщины не остаётся времени на себя. Однако появление нового члена семьи совсем не означает, что можно махнуть рукой на себя. Чтобы быть красивой, весёлой и отдохнувшей мамой, достаточно следовать четырём простым бьюти-правилам. Каким именно, рассказала «Вечерней Москве» эксперт по стратегическому маркетингу, созданию бренда и развитию бизнеса Ольга Михалина.
Чтобы не чувствовать постоянную сонливость и усталость, молодым мамам очень важно высыпаться. Вместо того, чтобы убирать дом, стирать бельё и готовить обед, когда малыш спит, уделите время своему отдыху.
«Достаточное количество часов сна очень важно, ведь недосып обязательно отразится на состоянии кожи и волос, на настроении и на взаимоотношениях с родными и близкими», — отметила Михалина.
Как ребёнку, так и маме для хорошего самочувствия необходим свежий воздух. Гулять лучше не вдоль проезжей части, а в лесопарках и скверах. Пока ребёнок спит, мама может сделать зарядку: наклоны, приседания, лёгкую пробежку.
Также молодой маме важно составить правильный рацион, отказавшись от простых углеводов в пользу каш, молочных продуктов, мяса птицы — индейки или курицы. К фруктам и овощам в период грудного вскармливания надо относиться с осторожностью. Покупать продукты и товары первой необходимости лучше онлайн, чтобы не тратить время и силы на походы в магазины.
Кроме того, расслабиться помогут занятия йогой. Простейшие асаны можно найти в интернете и постепенно их осваивать. Устраивайте себе хотя бы раз в неделю «час красоты». Пусть в это время за малышом присмотрит супруг или бабушки с дедушками, а может и няня.
«Примите ванну с пеной, сделайте маску для лица и волос, послушайте медитацию или интересный подкаст», — посоветовала эксперт.
Ранее женщинам подсказали три бьюти-хитрости, которые помогут благоухать как роза без использования духов. Для этого следует включить в свой рацион больше зелёных овощей и свежих фруктов (яблоки, зелень, шпинат, брокколи и прочее). Кроме того, для здоровья кожи надо регулярно использовать увлажняющие кремы и лосьоны. Немаловажную роль в этом вопросе также играет вода. Она выводит токсины и предотвращает их концентрацию в поте, из-за чего он становится не таким пахучим.